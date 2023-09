WMX-Weltmeistertitel für Dunlop-Fahrerin Courtney Duncan

Courtney Duncan hat sich den Weltmeistertitel der diesjährigen Saison in der WMX (Women’s Motocross) Championship gesichert – auf Dunlop-Reifen an ihrer Kawasaki. Für die Neuseeländerin ist es nach zuvor schon 2019, 2020 und 2021 der bereits vierte Erfolg auf Maschinen dieser Marke in den vergangenen fünf Jahren. Für den Motorradhersteller selbst sind es dank der 2012 bis 2018 von der Italienerin Kiara Fontanesi eingefahrenen Siege sogar noch mehr. Wie im MXGP- und M2-Klassement der Männer stellt Dunlop seinen WMX-Partnerteams für die Wettbewerbe verschieden Profile zur Verfügung. Dazu gehört das relativ neue Modell „Geomax MX34“ für eine große Bandbreite an Einsatzbedingungen genauso wie der für eher sandige und matschige Bodenverhältnisse gedachte „Geomax MX14“ oder der „Geomax MX53“ für harte Böden. Während die WMX-Saison nun also bereits beendet ist, stehen bei der Motocross-Weltmeisterschaft noch zwei Läufe aus, wobei der auf Dunlop-Reifen vertrauende Romain Febvre vom vom aktuell auf Gesamtrang zwei liegt und sich insofern noch Hoffnungen auf den Titel machen kann.