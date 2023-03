Diverse Teams auf Dunlop-Reifen bei der diesjährigen Motocross-WM

In der 2023er-Saison der von der FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) ausgerichteten Motocross-Weltmeisterschaft gehen insgesamt sieben Teams mit Dunlop-Reifen an ihren Maschinen in die alles in allem 19 Läufe des Wettbewerbs. Im MXGP-Klassement hält das Kawasaki-Racing-Team mit den Fahrern Romain Febvre und Mitch Evans der Marke aus dem Goodyear-Konzern die Treue. Gleiches gilt für den Rennstall Standing Construct, der zwar auf Honda-Maschinen gewechselt hat, aber dessen Fahrer Pauls Jonass und Brian Bogers auch bei ihnen weiter Dunlop-Reifen montieren. Genauso wie im Übrigen noch das Privatteam JWR Honda Racing mit den Fahrern Alvin Östlund und Hardi Roosiorg. In der MX2-Klasse starten das Husqvarna-Werksteam sowie die auf Kawasaki-Maschinen setzenden Rennställe F&H und Big Van World MTX sowie der KTM-Privatfahrer Jan Pancar auf Dunlop-Reifen, wobei die genannten sieben Teams hauptsächlich die Profile „Geomax MX14“ und „Geomax MX33“ zum Einsatz bringen. Zudem wird in der sechs Läufe umfassenden Motocross-WM der Frauen (WMX) Courtney Duncan versuchen, ihren auf Dunlop-Gummis eingefahrenen Titel auf Reifen derselben Marke zu verteidigen, wie auch Kiara Fontanesi und Lotte van Drunen mit ihnen auf Siege hoffen. cm