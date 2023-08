Dr. Multhaupt schon seit Frühjahr in neuer Position bei ContiTech

Nach beinahe 20 Jahren in Continental-Diensten und dort seit 2004 vor allem mit Aufgaben rund um das Nutzfahrzeugreifengeschäft betraut – zuletzt in leitender Funktion im Key-Account-Management der Nordamerika-Tochter des deutschen Unternehmens – ist Dr. Marko Multhaupt Mitte 2020 bereits zu ContiTech gewechselt. Bei dem ebenfalls zum Konzern gehörenden und nach eigenen Angaben 46.000 Mitarbeiter zählenden Industriespezialisten für Produkte/Systeme aus Kautschuk, Kunststoff, Metall und Gewebe, die bei Kunden im Maschinen- und Anlagenbau, dem Bergbau, der Agrarindustrie sowie nicht zuletzt der Automobilindustrie Anwendung finden, fungierte er bis zum Frühjahr als Head of Finance & Controlling von dessen Power Transmission Group. Seit Mai ist Multhaupt bei ContiTech nun Head of Strategy & Commercial Performance Management.