GIMS-Veranstalter fahren nicht nur „symbolisch“ nach Katar

Mit einem als Tour d‘Excellence bezeichneten Projekt wollen die Veranstalter des Genfer Automobilsalons die öffentliche Aufmerksamkeit auf die am 5. Oktober beginnende Premiere der Geneva International Motor Show Qatar lenken – und dabei gleichzeitig die Messe in Katar mit dem Ende Februar 2024 in Genf beginnenden Automobilsalon lenken. Der Genfer Automobilsalon hatte zuletzt 2019 stattgefunden. Bei der heute gestarteten Tour legen Frank M. Rinderknecht, CEO von Rinspeed, und Rainer Zietlow, Eigentümer von Challenge4.de und Inhaber von sechs Weltrekorden im Langstreckenreisen, in zwei GIMS-gebrandeten elektrischen Volkswagen ID Buzz bis zum 30. September eine Strecke von fast 6.500 Kilometern nach Katar zurück. Um die beiden Gastgeberstädte Genf und Doha „symbolisch“ miteinander zu verbinden, habe die GIMS die Tour d‘Excellence ins Leben gerufen. Sandro Mesquita, CEO der GIMS, erklärt dazu: „Exzellenz, Innovation und Pioniergeist sind wesentliche Bestandteile der DNA der GIMS. Die Tour d‘Excellence steht symbolisch dafür und kann und gleichzeitig die jüngsten Fortschritte im Bereich der Elektromobilität in einen Kontext stellen.“