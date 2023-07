Serienproduktion von Contis „UltraContact NXT“ startet

Vorgestellt hat Continental seinen „bislang nachhaltigsten Reifen“ schon vor einigen Wochen – jetzt soll die Produktion des „UltraContact NXT“ genannten Profils im Werk in Lousado (Portugal) des Herstellers angelaufen sein. Heißt mit anderen Worten: Erste Größen des Sommerreifens, der laut Anbieter einen Anteil von bis zu 65 Prozent nachwachsenden, wiederverwerteten und ISCC-Plus-massenbilanzzertifizierten Materialien hat und in sämtlichen verfügbaren Dimensionen über eine „A“-Einstufung in allen drei Kriterien des EU-Reifenlabelings (Rollwiderstand, Nassbremsen, Außengeräusch) verfügt, werden demnach „in Kürze im Handel erhältlich“ sein.