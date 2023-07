Siebenteilige Videoreihe zum 125-jährigen Goodyear-Jubiläum

Hatte der Goodyear-Konzern zuvor schon eine Dokuserie zu seinem 125-jährigen Jubiläum angekündigt und dazu auf YouTube auch einen Trailer veröffentlich, sind sukzessive nunmehr alle sieben Teile auf der Videoplattform erschienen. Seit Mitte Juli stehen damit nun sämtliche Clips in englischer Sprache zum Abruf bereit. Die Streifen mit Laufzeiten zwischen rund sechs bis hin zu gut neun Minuten sind dabei thematisch unterteilt. Sie tragen die Titel „Brands, Icons & Racing”, „More Than Tires”, „The Beginning”, „Innovation”, „Our People”, „Our Customers” und „The Next 125 Years”.