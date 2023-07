„Rising-Star“-Nominierung für Altreifenrecycler Pyrum

Im Rahmen einer gemeinsamne Initiative verleiht die Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU (kleine mittelständische Unternehmen) der EU-Kommission zusammen mit EuropeanIssuers sowie der Vereinigung 35 europäischer Börsen FESE (Federation of European Securities Exchanges) alljährlich die sogenannten „European Small and Mid-Cap Awards”. Damit wird das Ziel verfolgt, Best Practices zu fördern und KMU zu ermutigen, über einen Börsengang Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten. Zu den für dieses Jahr in der Kategorie „Rising Star“ der Awards Nominierten gehört die Pyrum Innovations AG, was seitens des auf die Altreifenpyrolyse spezialisierten Unternehmens als „außerordentliche Ehre“ empfunden wird, wie CEO Pascal Klein sagt. „Wir freuen uns, als einziges deutsches Unternehmen unter den Nominierten zu sein und sehen darin auch eine Würdigung unserer Anstrengungen im Bereich des nachhaltigen Altreifenrecyclings. Diese Nominierung ist ein wichtiger Ansporn, weiterhin Spitzenleistungen zu erbringen und die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben“, ergänzt er. Ob Pyrum sich bei der Auszeichnung, für die Bewerbungen bis Ende Mai entgegengenommen wurden, letztlich wird durchsetzen können, steht dann Mitte November fest, wenn die Verleihung der Award in Bilbao (Spanien) im Rahmen der jährlichen KMU-Versammlung der Europäischen Kommission stattfindet.