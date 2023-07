Komplettraddiebstahl: Polnische Justiz war schneller

Auf spezielle Felgen hatten es zwei Diebe im Mai 2022 in Neubrandenburg abgesehen. Sie wurden dabei erwischt, weil sie zu schnell unterwegs waren und der Polizei die acht Kompletträder im Kofferraum und das geklaute Kennzeichen spanisch vorkam. Wie der Nordkurier schreibt, war jetzt die Gerichtsverhandlung. Einer der Diebe habe nicht dabei sein können, da er schon in Polen hinter Gittern sitze, weil er regelmäßig Reifen und Räder von fremden Autos abmontiert, in seiner Werkstatt verkaufe und dabei erwischt worden sei. Der jetzt allein auf der Anklagebank sitzende 22-jährige Mann habe vor Gericht alles zugegeben, die Planung aber seinem abwesenden Partner zugeschoben. Er habe von der Richterin eine Geldstraße von 3.600 Euro auferlegt bekommen.