Trauer um Kurz-Mitarbeiter Andreas Döring

Bei der Kurz Karkassenhandel GmbH (Wendlingen) trauern die Mitarbeiter um ihren Kollegen Andreas Döring. Seit 13 Jahren im Unternehmen tätig, ist der Prokurist und Betriebsleiter, der die Entwicklung des Firmenstandortes in Landau mitgeprägt hat, am 19. Juli verstorben. „Wir sind tief erschüttert und können es nicht begreifen – Andreas ist als Mensch und Kollege nicht zu ersetzen. Wir sind ihm dankbar für die gemeinsame Zeit und nehmen mit großem Respekt Abschied von einem geschätzten und beliebten Kollegen, der uns und auch unseren Geschäftspartnern als liebenswerter und hilfsbereiter Mensch in Erinnerung bleibt“, so Geschäftsleitung und Belegschaft des Altreifenentsorgers. Ihr Mitgefühl gelte insbesondere Dörings Familie und Freunden, denen der nötige Beistand und viel Kraft zur Verarbeitung des Verlustes gewünscht wird.