Wechsel des ERP-Systems bei Reiff

Die zu Bridgestone gehörende Reiff Süddeutschland Reifen und Kfz-Technik GmbH hat Anfang Juli ihr ERP-System – das Kürzel steht für Enterprise Resource Planning – gewechselt, um sich so fit für die Zukunft zu machen. Demnach wird seither mit einer modernen Variante gearbeitet, wobei die Umstellung nach Unternehmensangaben mit „vielen Anpassungen und einigen anfänglichen Herausforderungen“ einhergehe. Bis sich alle neuen Prozesse reibungslos eingespielt haben, werden Kunden vor diesem Hintergrund vorsorglich um Verständnis für in diesem Zusammenhang unter Umständen auftretende Verzögerungen gebeten. „Diese versuchen wir selbstverständlich so gering wie möglich zu halten. Dennoch können wir in den nächsten Wochen nicht ausschließen, dass es an der ein oder anderen Stelle etwas länger als gewohnt dauert oder nicht ganz so rund läuft“, so die Reutlinger. Eigenen Worten zufolge geben sie jedoch alles, um „schnellstmöglich wieder die gewohnten zuverlässigen und schnellen Rückmeldungen geben können“.