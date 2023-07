Bisher nichts Konkretes nach Beginn der Sondierungen zum Goodyear-Werk Fulda

Ist es mit Blick auf den von Goodyear angekündigten Stellenabbau am Standort Fulda Freitag vergangener Woche wie erwartet zu ersten Gesprächen zwischen der Geschäftsleitung des Reifenherstellers auf der einen und Arbeitnehmervertretern auf der anderen Seite gekommen, so gibt es davon ganz offensichtlich noch nichts Konkretes zu berichten. „Wir befinden uns in der Sondierungsphase, weshalb ich zu den Inhalten des Gesprächs noch nichts sagen kann“, hat in diesem Zusammenhang Anne Weinschenk – Leiterin des Bezirks Mittelhessen bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IGBCE) – gegenüber der Fuldaer Zeitung zu Protokoll gegeben. Im Laufe dieser Woche sollen die Gespräche fortgesetzt werden.

Dabei will die Gewerkschafterin nicht zuletzt wohl auf eine Erklärung für den Stellenabbau pochen, zumal das Unternehmen aus ihrer Sicht noch kein plausibles Argument dafür geliefert habe. Unterdessen haben nach Informationen der Osthessen-News die Fuldaer Stadtverordneten bei ihrer gestrigen Sitzung einen Resolutionsantrag zum Erhalt der Arbeitsplätze in dem vom personellen Aderlass bedrohten Goodyear-Werk eingebracht. Demnach wird der Magistrat mit Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld an der Spitze in dem Bemühen darum bestärkt genauso wie darüber hinaus auch alle politisch Verantwortlichen. Gefordert wurde zudem, die Gespräche mit der Unternehmensleitung in diesem Sinne fortzuführen.