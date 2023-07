Isuzu Motors zeichnet Yokohama aus

Sowohl die thailändische Reifenvertriebsgesellschaft von Yokohama als auch deren in dem Land ansässige Produktion sind von der hinter dem Kürzel IMCT stehenden Isuzu Motors Co. (Thailand) Ltd. mit einer Lieferantenauszeichnung geehrt worden. Zumal die Yokohama Tire Sales (Thailand) Co. Ltd. genauso wie die Yokohama Rubber (Thailand) Co. Ltd. bei einer entsprechenden Evaluierung der IMCT-Zulieferer nach 2020 und 2021 nunmehr bereits das dritte Jahr in Folge den Höchstwert von 100 Punkten erreicht haben sollen. Der Bestwert bzw. volle Punktzahl erhalten demnach lediglich solche Unternehmen, deren Produkte und Logistik im betreffenden Zeitraum keinerlei Anlass zu Kritik geboten hat, was insofern ganz offensichtlich auch im Jahr 2022 wieder auf die beiden thailändischen Yokohama-Ableger zugetroffen hat.