Amazons elektrische Rivian-Lieferfahrzeuge auch in Deutschland auf Conti-Reifen

Der Onlineversandhändler Amazon hat die Einführung für ihn maßgeschneiderter Elektrolieferfahrzeugen des Herstellers Rivian auch in Europa angekündigt. Analog zum nordamerikanischen Markt, wo inzwischen bereits mehr als 3.000 dieser E-Vans unterwegs sein sollen, will man in den nächsten Wochen mehr als 300 der Vehikel im Raum München, Berlin und Düsseldorf in Betrieb nehmen als „Teil einer Flotte von Tausenden elektrischen Fahrzeugen“ auf dem hiesigen Kontinent. Allein für Deutschland wird demnach ein Fuhrpark von mehr als 1.000 dieser Rivian-Elektrotransporter angepeilt im Rahmen der Ankündigung des Konzerns, über eine Milliarde Euro – davon 400 Millionen hierzulande – in die Elektrifizierung seines europäisches Transportnetzwerk investieren und damit letztlich die Kohlendioxidemissionen reduzieren zu wollen. Bei alldem unterscheiden sich die Fahrzeuge in Nordamerika und für Europa auf den ersten Blick hinsichtlich ihrer Bereifung. Zwar scheinen sie hier wie da auf Conti-Reifen zu rollen, aber während auf der anderen Seite des Atlantiks bekanntlich das Allwetterprofil „VanContact A/S“ zum Einsatz kommt, ist für den hiesigen Markt die Wahl ganz offensichtlich auf den ebenfalls fürs ganze Jahr gedachten „VanContact 4Season“ gefallen.