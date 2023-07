Kymco und Benelli setzen auf Maxxis-Reifen als Erstausrüstung

Die Motorrad- und Rollerhersteller Benelli und Kymco setzen bei der Erstbereifung ihrer Maschinen auf Maxxis-Profile. So rollt das Retro-Bike Imperiale 400 von ersterem Fahrzeuganbieter ab Werk auf dem „M-6400“ in den Dimensionen 100/90-19 (vorne) und 130/80-18 (hinten). Dank seines besonderen Profildesigns im Schulterbereich soll der Reifen mit einem verbesserten Grip bei Kurvenfahrten aufwarten können, während Maxxis mit der speziellen Anordnung der Profilrillen „hervorragende Stabilität und Griffigkeit bei hoher Geschwindigkeit“ verbindet, ebenso wie dem Reifen eine gute Nasshaftung attestiert wird. Der Kymco-Dreiradroller CV3 wird demgegenüber an der doppelt bereiften Vorderachse mit dem „MA-Wings“ in 110/70-13 ausgestattet, wohingegen hinten – wie bei BMWs CE 04 – der „Supermaxx SC“ in der Größe 160/60 R15 montiert wird. Der „MA-Wings“ soll mit guten Nässeeigenschaften sowie einer hohen Kontrollierbarkeit und Kurvenstabilität bzw. einer insgesamt stabilen Haftung dank flügelförmiger Haupt- und Doppelrillen an der Schulterkante respektive im Schulterbereich aufwarten können.