Rivian setzt beim RPV 500/RPV 700 auf Conti-Reifen

Der Elektrofahrzeughersteller Rivian setzt bei der Erstausrüstung seiner vollelektrischen Lieferfahrzeuge RPV 500 und RPV 700 auf Reifen aus dem Hause Continental. Bei den für den nordamerikanischen Markt gedachten Transportern, die das Unternehmen für einen von dort stammenden weltweit führenden Onlineversandhändler entwickelt hat und bei denen das Kürzel im Namen für Rivian Prime Vans steht, wird ab Werk demnach das Ganzjahresprofil „VanContact A/S“ in der Größe LT245/70 R16 montiert. Wie Conti sagt, sei es vor diesem Hintergrund speziell im Hinblick auf die Anforderungen von Rivian weiterentwickelt worden. „Im Vordergrund stand vor allem eine hohe Laufleistung sowie ein geringer Rollwiderstand des Reifens. Hinzu kamen spezielle Anforderungen an eine hohe Tragfähigkeit, denn die Fahrzeuge sind aufgrund des Gewichts der Batterie schwerer als ein vergleichbares Verbrennermodell“, so der Reifenhersteller. Der hat eigenen Worten zufolge im Van-Segment Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen für eine Vielzahl von Fahrzeugen im gewerblichen wie den privaten Gebrauch im Angebot. In Sachen Allwetterreifen für den europäischen Markt wird in diesem Zusammenhang insbesondere auf das Ende vergangenen Jahres erst vorgestellte Profil „VanContact A/S Ultra“ verwiesen, das als robust und langlebig beschrieben wird und sich durch eine hohe Laufleistung sowie sehr gute Eigenschaften auf Schnee auszeichnen soll. cm