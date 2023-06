Taos für die amerikanischen Märkte ab Werk auf Kumho-Reifen

Volkswagens Taos, den der Fahrzeughersteller für den nordamerikanischen Markt in Mexiko und für den südamerikanischen Markt in Argentinien produziert, wird ab Werk mit Reifen von Kumho Tire bestückt. Demnach roll der Wagen auf dessen SUV-Profil „Crugen HP71“ in der Größe 215/55 R18 95V vom Band. „Dass Volkswagen den Taos ab Werk mit Kumho-Reifen bestückt, unterstreicht einmal mehr unsere hohe Qualität und unsere technologischen Fähigkeiten. Mit diesem Vertrag stärken wir weltweit weiter unsere Partnerschaften mit Premiumherstellern“, freut sich Insoo Kim – Senior Vice President und verantwortlich für den Vertrieb von Erstausrüstungsreifen bei dem Reifenhersteller – über den neuerlichen Erstausrüstungserfolg des Unternehmens bei VW. Im Februar erst hatte Kumho vermelden können, Reifen für VWs ID.4-Modelle zu liefern, die für den US-Markt bestimmt sind. Wie es weiter heißt, liefere man darüber hinaus OE-Reifen auch an diverse andere Automobilhersteller wie beispielsweise BMW, Mercedes oder Audi.