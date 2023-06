Erstausrüstungserfolg für Goodyear: beim Airbus A321XLR

Goodyear ist von dem Flugzeughersteller Airbus als Reifenlieferant für den neuen A321XLR ausgewählt worden. Das „Flight Radial“ genannte Modell des Anbieters wird demnach einer der zugelassenen Reifen sein, wenn die ersten Maschinen dieses Typs im Jahr 2024 in Dienst gestellt werden. Dank fortschrittlichster Technologien und Funktionen soll es sich durch ein Mehr an Formstabilität, Lebensdauer und Schnittfestigkeit auszeichnen, während seine radiale Konstruktion mehr Landungen ermögliche und ein optimiertes Wulstdesign für ein geringeres Gewicht sorge. „Unser Hauptziel bei der Entwicklung dieses Produkts war es, die Balance zwischen der erforderlichen Robustheit und den Reifen dabei so leicht wie möglich zu halten“, erklärt Octavian Velcan, Managing Director OTR & Aviation bei Goodyear mit Verantwortung für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika).

