Kumho Tyre erstmals OE-Lieferant für Audi – Crugen Premium für Q5

Kumho Tyre rüstet ab sofort den Audi Q5 mit dem Reifenprofil Crugen Premium KL33 in der Größe 235/55 R19 101H aus. Der sportliche Oberklasse-SUV besteche „mit seinem sportlich-vielseitigen Charakter und modernster Technik“, so der Hersteller. Das Modell wird in der zweiten Generation seit 2017 im eigens gebauten Werk in Mexiko produziert. Für Kumho Tyre bedeutet dies den Einstieg auch bei Audi.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login