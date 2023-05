Erstes Nexen-Reifenwerk in den USA geplant

Gemäß Medienberichten von der anderen Seite des Atlantiks plant Nexen Tire den Bau seines ersten Reifenwerkes in den USA, um darüber seinen Marktanteil im dortigen Reifengeschäft auszubauen. Bisher fertigt der südkoreanischen Hersteller Reifen an zwei Standorten in seinem Heimatland sowie außerdem noch in je einer Fabrik in China und in der Tschechischen Republik. Dem Vernehmen nach will das Unternehmen 1,3 Milliarden US-Dollar in das Neubauprojekt investieren. Die geplante Kapazität des neuen Werkes wird dabei mit 31.000 Reifen täglich bzw. elf Millionen Einheiten pro Jahr beziffert. Bis Ende dieses Jahres soll ein konkreter Standort wahrscheinlich im Südosten der Vereinigten Staaten festgelegt werden, wobei als Starttermin für die Produktion 2028/2029 anvisiert wird.