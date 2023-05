Grundsteinlegung für Erweiterung von Bridgestone-Runderneuerungswerk

Mitte dieser Woche fand die Grundsteinlegung für die Erweiterung des Runderneuerungswerkes von Bridgestone Bandag LLC in Abilene (Texas/USA) statt. Wie im Herbst vergangenen Jahres angekündigt, werden 60 Millionen US-Dollar (knapp 56 Millionen Euro) in den Standort investiert für einen gut 4.600 Quadratmeter umfassenden Erweiterungsbau, um so der gesteigerten Nachfrage nach Runderneuerungen des Herstellers Rechnung zu tragen. Teil des Projektes ist eine unmittelbare Erweiterung der Produktion an nunmehr sechs bis sieben Tagen je Woche sowie eine neue Mischungsabteilung vor Ort, deren Fertigstellung bis Anfang 2025 angepeilt wird. „Heute ist ein bedeutender Tag für uns alle im Bandag-Werk Alibene und bei Bridgestone Americas, da wir den Grundstein für diese wichtige Erweiterung legen, die es uns ermöglichen wird, unsere Produktionskapazitäten zu erweitern, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden“, sagt Werksmanager Billy Fralick. Anlässlich der Grundsteinlegung konnte man zahlreiche Gäste wie Chris Daniel, Executive Director Bandag Manufacturing, und Jason Roanhouse, Vice President Bandag North America Operations, sowie diverse Vertreter der Lokalpolitik begrüßen. cm