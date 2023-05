Kostenloses RDKS-Webinar am 1. Juni

Am 1. Juni veranstaltet Schrader von 13 bis 14 Uhr wieder ein kostenloses Webinar zum Thema Reifendruckkontrollsysteme (RDKS). Laut dem zu Sensata Technologies gehörenden Anbieter solcher Lösungen werden dabei David Forti und Sebastian Przewloka vom technischen Schulungsteam des Unternehmens den Teilnehmern Grundlagen respektive alles Wissenswerte über die Fehlersuche und Wartung von RDKS vermitteln. Konkret soll es um Fragen gehen, wie man erkennt, ob ein Fahrzeug mit einem RDKS ausgerüstet ist. Und falls ja, ob es sich um ein über entsprechende Sensoren im Reifen direkt messendes System handelt oder um ein indirektes, das dank mittels ABS-Sensoren detektierter Raddrehzahldifferenzen Rückschlüsse auf Druckabweichungen in den Reifen ermöglicht. Zudem werden Tipps gegeben, wie bei direkten RDKS der passende Sensor oder das Service-Kit auswählt werden. Auch der Unterschied zwischen der Sensorprogrammierung und dem Anlernverfahren an das Fahrzeug steht demnach auf dem Lehrplan der einstündigen Onlineveranstaltung, zu der sich Interessenten unter www.schradertpms.com/de/event-rdks-grundlagen anmelden können. cm