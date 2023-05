Reifen der Kompaktklasse im Bohnenkamp-Fokus bei der Demopark-Messe

Der Nutzfahrzeugreifengroßhändler Bohnenkamp wird bei der Freilandausstellung Demopark in Eisenach Flagge zeigen. Bei der Open-Air-Messe „für die Grüne Branche“ will das Unternehmen vom 18. bis 20. Juni sein Portfolio an Reifen, Rädern und Felgen aus dem Segment für Landschaftspflege, Hof und Freizeit präsentieren. Einen Schwerpunkt sollen dabei Reifen der Kompaktklasse bilden, wobei neben den Profilen ein Expertenteam des Anbieters vor Ort sein wird, um Besuchern bei fachlichen Fragen Rede und Antwort zu stehen. „Die Demopark ist für uns eine der wichtigsten Messen im Jahr, auf der wir unsere Produkte aus dem Segment Landschaftspflege, Hof und Freizeit (LHF) einem breiten Publikum präsentieren können. Wir freuen uns auch darauf, hier unsere neue LHF-Sortimentsübersicht vorzustellen. Der erweiterte Katalog zeigt mit mehr als 2.500 Artikeln eine umfassende Auswahl an Reifen, Rädern, Felgen und Zubehör für verschiedenste Anwendungsbereiche“, sagt Svend Burkhard, Kleinreifenspezialist und Niederlassungsleiter Lüneburg der Bohnenkamp AG. cm

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN