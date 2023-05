Bridgestone erneut Gastgeber der Test-the-Best-Tage von AutoBild

Als Partner der populären Test-the-Best-Aktion der AutoBild-Gruppe stellte Bridgestone in diesem Jahr erneut sein hochmodernes Testgelände nahe Rom zur Verfügung. Vor Ort auf dem European Proving Ground in Aprilia trafen sich die internationalen Chefredakteure der AutoBild-Gruppe, um die Fahreigenschaften zahlreicher neuer Modelle ausgiebig und bei unterschiedlichen Streckenbedingungen zu testen. Für die umfassende Auswahl aktueller Fahrzeuge vieler bekannter Autohersteller, darunter Audi, BMW, Land Rover, Opel, Porsche und Toyota, „bietet Bridgestone auf dem Gelände seines Technical Center Europe (TCE) optimale Testbedingungen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Auch Newcomer wie Nio, Ory und Wey waren in diesem Jahr auf der Bridgestone-Teststrecke am Start.

