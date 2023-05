Falken-Hersteller gerät durch Reifen ertragsseitig unter Druck – Kostensituation

Sumitomo Rubber Industries (SRI) blickt zwar auf ein Berichtsquartal mit einem deutlichen Umsatzwachstum zurück. Wie sich in dem jetzt veröffentlichten Quartalsbericht aber auch nachlesen lässt, hat ausschließlich der Reifenbereich verhindert, dass der Hersteller von Reifen der Marke Falken auch beim Betriebsgewinn ein Plus verzeichnen konnte. Wie es dort heißt, brache der Betriebsgewinn bei Tires um 81,9 Prozent ein, sodass am Ende dort eine Umsatzrendite von nur noch 0,8 Prozent (Vorjahresquartal: 5,0 Prozent) zu Buche schlägt, was auch die Umsatzrendite des Gesamtunternehmens von 5,9 auf jetzt 2,9 Prozent drückte. Die beiden anderen wichtigen Sparten Sports sowie Industrial and Other Products verzeichneten hingegen Renditen von 15,5 respektive 5,2 Prozent.

