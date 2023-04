Sieben neue Bilstein-Schulungstermine im Mai

„Unsere vor rund zwei Jahren eingeführten virtuellen E-Trainings haben sich als Alternative zu den Präsenztrainings etabliert und sind zum Erfolgsmodell geworden“, erklärt Rainer Popiol, Leiter der Bilstein Academy, warum der Fahrwerkshersteller sein diesbezügliches Angebot für B2B-Kunden weiter ausbaut. So sind allein im Mai sieben neue Termine mit unterschiedlichen Themenfeldern angesetzt. Beim Auftakt am 9. Mai geht es um passive Fahrwerksysteme, also den Aufbau, Funktionsweise und Einbau von Stoßdämpfern. Zudem finden in den Folgeterminen aktive und Luftfedersysteme ebenso Berücksichtigung wie lukrative Zusatzgeschäfte für die Werkstatt, zum Beispiel die Fahrwerksdiagnose. Die Dauer der live von einem Trainer durchgeführten Onlinekurse beträgt jeweils rund eine Stunde. „Interaktive Mitarbeit, Fragen und fachbezogene Diskussionen sind dabei erwünscht und möglich“, so das Unternehmen, das im Anschluss allen Absolventen ein Teilnahmezertifikat ausstellt. Mehr Informationen und eine Anmeldemöglichkeit finden Interessierte unter der Adresse https://workshop.bilstein.com/de/trainings-schulungen/ im Web. cm