Nachfrage nach Sommerreifen bei Wohnmobilfahrern „weiterhin sehr hoch“

Daniele Lorenzetti, Chief Technology Officer (CTO) bei Apollo Tyres, berichtet von einer weiterhin sehr hohen Nachfrage nach Sommerreifen seitens Wohnmobilfahrern in vielen europäischen Ländern. Hätten Reifen der zu dem indischen Hersteller zählenden Marke Vredestein dabei „mittlerweile einen großen und treuen Kundenstamm“, so erfreue sich nach seinen Worten nicht zuletzt der ursprünglich für Nutzfahrzeuge entwickelte „Comtrac 2“ einer großen Beliebtheit bei ihnen. Dank einer robusten und langlebigen Konstruktion und der hohen Stabilität bei schwerer Ladung sei der Reifen „perfekt für eine Vielzahl von Schwerlastanwendungen geeignet“, sagt der Anbieter. Dort ist man natürlich dementsprechend stolz auf den von diesem Modell gerade erst eingefahrenen Sieg beim aktuellen Promobil-Sommerreifentest. Ausruhen will sich Apollo Tyres darauf freilich nicht. „Wir werden weiterhin in die Produktentwicklung innerhalb dieses Marktsegmentes investieren, um sicherzustellen, dass die Vredestein-Reifen auch in Zukunft erstklassige Leistungsmerkmale und ein hohes Maß an Sicherheit zu einem erschwinglichen Preis bieten“, verspricht Lorenzetti. cm