Yokohama Rubber erhält letzte ausstehende Genehmigung zur TWS-Übernahme

Nachdem die Europäische Union erst kürzlich mit ihrer „uneingeschränkten kartellrechtlichen Freigabe“ den Weg für die Übernahme der Trelleborg Wheel Systems Holding AB (TWS) durch Yokohama Rubber geebnet hat, legt mittlerweile auch die Genehmigung durch die British Competition and Markets Authority vor, wie es dazu in einer Mitteilung von Trelleborg heißt. Damit, so das schwedische Unternehmen weiter in einer heute veröffentlichten Kurzmitteilung, habe man mittlerweile die „Genehmigung von allen zuständigen Behörden erhalten“. Nunmehr könnten Yokohama Rubber und Trelleborg damit beginnen, „die notwendigen Unterlagen fertigzustellen, die für den formellen Abschluss der Transaktion notwendig“ seien. Mit diesem Abschluss rechne man weiterhin bis Ende Juni, heißt es dazu abschließend. ab