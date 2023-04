New Holland Training Camp 2023 mit TWS als Reifenpartner

Bald zu Yokohama zählend fungiert Trelleborg Wheel Systems (TWS) als offizieller und exklusiver Reifenpartner für das New Holland Training Camp 2023, das die zum Konzern CHN Industrial gehörende Land- und Baumaschinenmarke seit 17. April noch bis zum 19. Mai für ihr europäisches Händlernetz organisiert. An der Schulung nehmen demnach mehr als 900 New-Holland-Händler teil, um sich über die neuesten Innovationen in der Landtechnik zu informieren. Dabei soll der Schwerpunkt auf Hochleistungstraktoren liegen. Als Reifenpartner stellt Trelleborg in diesem Rahmen seine Reifenlösungen vor, um den Teilnehmern so vor Augen zu führen, wie „das richtige Produkt dazu beitragen könne, in der Landwirtschaft die leistungsstärksten Traktoren mit mehr Nachhaltigkeit, Produktivität und Kosteneinsparungen anzutreiben. cm

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN