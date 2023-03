Yokohama Rubber erhält „uneingeschränkte kartellrechtliche Freigabe“ für TWS-Übernahme

Genau ein Jahr, nachdem Yokohama Rubber bestätigt hat, die Trelleborg Wheel Systems Holding AB kaufen zu wollen, biegen die Beteiligten auf die Zielgerade der Milliarden-Übernahme ein. Wie die beiden Unternehmen am Freitagabend in separaten Pressemitteilungen erklärten, habe die Europäische Kommission kurz zuvor die „uneingeschränkte kartellrechtliche Freigabe“ für die Übernahme erteilt, die dem japanischen Reifenhersteller immerhin 2,1 Milliarden Euro wert ist. Bevor Yokohama Rubber die Anteile an dem schwedischen Hersteller von Off-Highway-Reifen aber erwerben kann, müssen nun noch die britischen Wettbewerbshüter grünes Licht geben.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN