„Touring-Force”-Palette um 15-Zoll-Größen erweitert

Die noch zu Trelleborg, demnächst allerdings dann zu Yokohama zählende Marke Mitas hat das Lieferprogramm ihres Motorradreifens „Touring Force“ um zwei 15-Zoll-Größen erweitert. Die beiden von dem Sporttouringprofil abgeleiteten neuen Dimensionen 120/70 R15 56V fürs Vorder- und 160/60 R15 67V fürs Hinterrad sind demnach gedacht beispielsweise für sogenannte Maxi-Scooter – also hubraumstärkere bzw. größere Motorroller – oder auch dreirädrige Fahrzeuge mit höherer Leistung. „Effiziente Mobilität wird zu einer der zentralen Herausforderungen im urbanen Raum. Millionen von Pendlern nutzen Maxi- und Dreiradroller als Fortbewegungsmittel, und deshalb arbeiten wir aktiv an der Entwicklung von Produkten, die eine effiziente urbane Mobilität unterstützen“, sagt Gustavo Pinto Teixeira, Vice President Two Wheels & Specialty Tires bei Trelleborg Wheel Systems. cm