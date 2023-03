Anklage erhoben gegen Hankook-Tire-Chairman Cho Hyun-Bum

Seit dem 9. März sitzt Cho Hyun-Bum bereits in Seoul in Untersuchungshaft. Gestern nun hat die Staatsanwaltschaft auch formell Anklage erhoben gegen den Chairman des Reifenherstellers Hankook Tire & Technology, wie es dazu in südkoreanischen Medienberichten heißt. Die Staatsanwaltschaft wirft Cho unerlaubten Handel zwischen verbundenen Unternehmen, Veruntreuung und Untreue vor. ab