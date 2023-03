Vianor wird zu Ivanor – in Russland

Nach dem von Nokian Tyres angekündigten Rückzug aus Russland und dem kürzlich erfolgten Verkauf seines dortigen Reifenwerkes an Tatneft erfolgt nun auch eine Umbenennung der bisher zu dem finnischen Reifenhersteller gehörenden Handelsoutlets in dem Land. Bisher aktiv unter dem Namen Vianor, sollen die Betriebe in Russland zukünftig den neuen Namen Ivanor tragen. Nachdem der erste Standort 2005 in Russland eröffnet wurde, sei das Netzwerk mittlerweile auf 320 Servicecenter gewachsen, heißt es. Zudem könnten auch die gut 100 zum Nokian-Franchisenetzwerk N-Tyres in Russland gehörenden Verkaufsstellen zukünftig den neuen Namen Ivanor nutzen, wie noch ergänzt wird. Demgegenüber werden in Finnland, Schweden, Norwegen, Bulgarien, der Tschechischen Republik, Estland, Rumänien, Slowenien, der Slowakei und der Ukraine sowie in Serbien unter dem Nokian-Markennamen Vianor agierende Handelsbetriebe diesen weiterhin tragen. In Deutschland hatte sich das Unternehmen schon 2020 von dem Markennamen/Franchisekonzept abschiedet und setzt hierzulande seither stattdessen auf sein NAD-Fachhandelskonzept, bei dem das Kürzel für Nokian Authorized Dealers steht. cm