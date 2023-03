Zuwachs fürs Michelin-Fahrradreifenportfolio

Mit dem „Power Adventure“ genannten neuen Gravel-Reifen erweitert Michelin sein Produktangebot in Sachen Fahrradreifen. Das Profil ist demnach für sportliche Fahrer entwickelt worden, die das Abenteuer auf Straßen, Schotterstraßen und unbefestigten Wegen suchen sowie bei der Bereifung Wert auf einen geringen Rollwiderstand und guten Grip legen. Diesem Ansatz entsprechend ist der Reifen zu 80 Prozent für die Straße ausgelegt und zu 20 Prozent für den Trail-Einsatz. Dazu verfügt er laut Anbieter über eine spezielle Gummimischung bzw. die sogenannte „Gum-X Technology“, die den Grip auf trockener und nasser Fahrbahn optimieren soll. Außerdem weist der „Power Adventure“ eine zusätzliche Verstärkung um die gesamte Karkasse („Bead to Bead Shield Technology“) auf, um Pannenschutz und Langlebigkeit zu gewährleisten „Zudem ist die 3×100-TPI-Karkasse leichter und bietet mehr Komfort für eine sichere Fahrt auch nach vielen Kilometern“, sagt Michelin und lässt dabei irgendwie auch sein Leitprinzip „Performance made to last“ (früher: „Long Lasting Performance“) anklingen. cm