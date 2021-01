Nokian Tyres setzt in Deutschland exklusiv auf sein Fachhandelskonzept

Nokian Tyres betreibt ein Fachhandelskonzept, das 1.508 Nokian Authorized Dealers (kurz: NADs) in 24 europäischen Ländern umfasst. Deutschland stellt mit rund 350 Fachhändlern den größten NAD-Anteil in Mitteleuropa für den finnischen Reifenhersteller dar, der hierzulande mittlerweile exklusiv auf sein Fachhandelskonzept setz. Der Verzicht von Nokian Tyres, in einigen Ländern wie beispielsweise Deutschland einen eigenen Fachhandel zu betreiben (Vianor), liege dabei in einer „strategischen Unternehmensentscheidung“ begründet, betont das Unternehmen gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG.

