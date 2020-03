Nokian Tyres verabschiedet sich in Deutschland von Vianor

Nokian Tyres hat sich in Deutschland von dem Markennamen Vianor und dem Franchisekonzept verabschiedet. So soll der volle Fokus und Mitteleinsatz der Marke Nokian Tyres gelten. „Dementsprechend setzen wir die enge Zusammenarbeit mit unseren ehemaligen Vianor-Händlern in neuer, aber ähnlich intensiven Weise unter unserem Marketingkonzept Nokian Authorized Dealers (NAD) fort“, heißt es bei Reifenhersteller. christine.schoenfeld@reifenpresse.de