Nachziehen(-lassen) der Radmuttern ist „im Interesse der eigenen Sicherheit“

Anlässlich der Frühjahrssaison und des damit bei vielen Autofahrern anstehenden Wechsels von Winter- zurück auf Sommerräder gibt die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) Tipps für ein sicheres Umstecken in Eigenregie. Dabei gelte es zunächst, sich vorher gründlich zu informieren und die vorgeschriebenen Schritte genau einzuhalten. „Denn der Wechsel sieht einfach aus, doch kann man einige Fehler mit potenziellem Risiko für die Verkehrssicherheit des Autos machen“, lenkt die GTÜ bei alldem das Augenmerk nicht zuletzt auf das Thema der Radverschraubungen. „Wer den Räderwechsel selbst ausführt, sollte sich vorher gründlich informieren und die vorgeschriebenen Schritte genau einhalten. Denn der Wechsel sieht einfach aus, doch kann man einige Fehler mit potenziellem Risiko für die Verkehrssicherheit des Autos machen. Das gilt insbesondere für das Festziehen der Schraubverbindungen. Entscheidend sind das richtige Drehmoment und die Reihenfolge“, so die in Stuttgart ansässige Prüforganisation.

In diesem Zusammenhang wird auch darauf eingegangen, wie wichtig das Prüfen der Verschraubungen nach einer gewissen Fahrstrecke – die Rede ist von etwa 50 bis 100 Kilometern – im Anschluss an einen Räderwechsel ist. „Rein rechtlich sind Werkstattkunden zur Nachprüfung nicht gezwungen“, so die GTÜ mit Blick auf ein Urteil des Oberlandesgerichtes München vom Mai 2021 (Aktenzeichen 7 U 2338/20), das im vergangenen Jahr bereits für einigen Diskussionsstoff in der Branche gesorgt hatte. Demnach erforderten ordnungsgemäß angezogene Verschraubungen theoretisch zwar kein Nachjustieren und läge die Haftung für eine sichere Radverbindung bei der Werkstatt. Doch ungeachtet dieser juristischen Perspektive und wohl erst recht, wenn der Räderwechsel im Do-it-yourself-Verfahren durchgeführt wird, rät die GTÜ dazu, „im Interesse der eigenen Sicherheit“ den korrekten Sitz der Schrauben nach der empfohlenen Strecke zu prüfen bzw. prüfen zu lassen. cm