Einser-BMW mit dem „Premitra HP5“ von Maxxis als Erstausrüstung

Die Marke Maxxis des taiwanesischen Herstellers Cheng Shin Rubber liefert eigenen Angaben zufolge seit März ihr Profil „Premitra HP5“ als Erstausrüstung zu BMW ans Band für dessen Einser. Montiert wird der Reifen an dem Wagen für den europäischen Markt demnach in der Dimension 225/40 R18 92Y XL. Damit bauen beide Seiten ihre 2015 mit Maxxis-Lieferungen von Ersatzmarktreifen für den Mini Clubman und BMWs X1 begonnene Zusammenarbeit weiter aus, der seither noch weitere für BMWs Fünfer, Siebener, X3 und X4 sowie zuletzt 2022 für die Dreier-Reihe des Automobilherstellers gefolgt waren. Neben der „starken Verbindung auf dem europäischen Markt“ liefere Maxxis auch Ersatzmarktreifen für die BMW Group in andere Regionen der Welt, wie es weiter heißt. cm