Nun baut auch Kumho-Tire-Eigentümer Doublestar in Kambodscha

Nachdem in der jüngeren Vergangenheit Jiangsu General und Sailun – für Pkw- wie auch für Lkw-Reifen – den Bau von Reifenfabriken in Kambodscha angekündigt bzw. vollzogen haben, folgt diesem Beispiel nun auch Qingdao Doublestar. Der chinesische Hersteller, dem seit 2018 Kumho Tire gehört, will vor Ort gemeinsam mit einem Joint-Venture-Partner 1,44 Milliarden Yuan (196 Millionen Euro) investieren. Dafür entstehen am Standort in der Provinz Kratie Kapazitäten zur Herstellung von jährlich sieben Millionen Consumer- sowie 1,5 Millionen Commercial-Reifen.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN