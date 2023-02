Team will sich „für neue Partnerschaften“ öffnen, auch mit Nicht-Gesellschaftern

Bei Top Service Team denkt man bekanntlich bereits seit Längerem über die Aufnahme neuer Partner nach und hat dies konkret so auch schon auf der Gesellschafterversammlung im vergangenen Mai als Ziel für die kommenden drei Jahre formuliert. Nun haben die Gesellschafter auf ihrer jüngsten Versammlung in Isernhagen erneut über die Zukunftsperspektiven ihrer Kooperation diskutiert und dabei die Marschroute formuliert: Neue Partner könnten von der Team-Kompetenz profitieren, „ohne sofort Gesellschafter zu sein“. Die Kooperation will demnach künftig eine weitere, wenn auch jeweils wohl nur vorübergehende, Integrationsstufe bieten, wie sie bei vielen anderen Organisationen im Reifenhandel längst üblich ist.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN