Inbetriebnahme des neuen Kambodscha-Werkes von Jiangsu General steht kurz bevor

Nachdem der chinesische Reifenhersteller Jiangsu General Science Technology Co. Ltd. im Sommer 2021 die Fertigstellung seiner neuen Fabrik bis zum Ende des jetzt abgelaufenen Jahres angekündigt hat, steht nun, und damit mit leichter Verspätung, die Einweihung der Anlage in Kambodscha bevor. Wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, plane der Hersteller die Inbetriebnahme jetzt voraussichtlich für Mai. Das Unternehmen will dann vor Ort unter General Tire Technology (Cambodia) Co. Ltd. firmierend jährlich fünf Millionen Pkw- sowie 900.000 Lkw-Reifen produzieren.

