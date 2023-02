„Breitester Landwirtschaftsreifen der Welt” präsentiert

Die Titan International Inc. hat Mitte Februar bei der National Farm Machinery Show in Louisville (Kentucky/USA) den nach ihren Worten „breitesten Landwirtschaftsreifen der Welt” präsentiert. Die Ausführung in der Größe 1400/30 R46 für den nordamerikanischen Markt gehört zu der „Custom Flo Grip“ genannten Produktlinie der Marke Goodyear, an der Titan im Segment Landwirtschaftsreifen die Rechte hält. Der Reifen verfügt demnach über die sogenannte LSW-Technologie, bei der das Kürzel für Low Sidewall steht und dank der er selbst bei Straßenfahrten mit höheren Geschwindigkeiten von bis zu 30 Meilen pro Stunde (knapp 50 km/h) mit gutem Komfort aufwarten soll. Gegenüber alternativen Ausführungen wie etwa in der Größe 900/60 R32 oder auf der Dimension 520/85 R42 basierender Zwillingsbereifung könne die mit tiefem R2-Profi versehende Version in 1400/30 R46 mit einem 40 Prozent niedrigeren Fülldruck gefahren werden und damit eine entsprechende Schonung des Bodens bzw. ein Mehr an Ertrag in die Waagschale werfen bei gleichzeitig besserer Traktion aufgrund einer vergrößerten Bodenaufstandsfläche. cm