Eigene Schlagschrauberserie von Martins Industries vorgestellt

Der kanadische Werkstattausrüster Martins Industries mit Europaniederlassung in Rijen (Niederlande) bringt unter der Bezeichnung „Impulse“ eine eigene Schlagschrauberserie auf den Markt. Ebenfalls angekündigt werden Steckschlüsselsätze selbigen Namens. Damit will das Unternehmen sein „Angebot diversifizieren und so den Marktbedürfnissen gerecht werden“. In Sachen der Schlagschrauber umfasst das Portfolio fünf verschiedene Modelle von klassisch bis hin zu einer akkubetriebenen Ausführung sowie zwei Steckschlüsselsätze (1/2 Zoll, 1 Zoll). „Durch die Einführung dieser Produkte in unser aktuelles Angebot verbessern wir das Kundenerlebnis, indem wir zum One-Stop-Shop für alle notwendigen Werkzeuge werden. Die Produktserie ist eine Fortsetzung unseres Engagements bei der Herstellung und dem Vertrieb von Qualitätswerkzeugen, mit denen unsere Kunden ihre Produktivität erhöhen können”, so Martins-Industries-Präsident Martin Dépelteau. cm