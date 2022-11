Alexander Hild seit FrÃ¼hjahr in Suzuki-Diensten

Schon seit April dieses Jahres steht Alexander Hild in Diensten von Suzuki Deutschland, wo er zunächst als General Manager Parts & Accessories fungierte und kürzlich dort nun die Verantwortung für den Geschäftsbereich Motorrad übernommen hat. In seiner neuen Aufgabe als General Manager Sales & Marketing Motorcycle, bei welcher der Hauptfokus seiner Verantwortlichkeit demnach auf der Stärkung des Suzuki-Motorradhändlernetzes liegt, soll der 48-Jährige seine in der Automotive-Industrie gesammelten Erfahrungen einbringen. Zumal er vor seinem Wechsel zu Suzuki unter anderem schon für Bosch oder Honda Motor Europe gearbeitet hatte und zwischenzeitlich seit Ende 2004 auch in der Reifenbranche tätig war für Bridgestone (bis Anfang 2012) und First Stop (bis Ende 2017), um im Anschluss dann drei Jahre bei der Prometeon Tyre Group (bis Ende 2020) beschäftigt zu sein und vor seinem Wechsel zu Suzuki zuletzt dann für ein gutes Jahr als Head of Sales B2B bei der Driver Reifen und Kfz-Technik GmbH zu fungieren. „Mit Alexander Hild haben wir einen erfahrenen Manager und passionierten Motorradfahrer für diese Aufgabe gewinnen können, der zuvor unser Zubehör- und Teilegeschäft merklich vorangetrieben hat und nun den Motorradbereich optimal auf unser ambitioniertes Ziel von mittelfristig vier Prozent Marktanteil ausrichten wird“, sagt Daniel Schnell, Deputy Managing Director bei Suzuki Deutschland. christian.marx@reifenpresse.de