Nagl holt MX-Masters-Titel auf Bridgestone, Papenmeier gewinnt Ladies Cup

Nach dem Saisonfinale beim ADAC MX Masters kann Bridgestone wie schon im vergangenen Jahr ein positives Fazit seines Engagements bei dieser Motocross-Serie ziehen. Denn nach einem gelungenen Auftakt Ende Mai hat der auf dem „Battlecross X31“ des Anbieters startende und auch zur Saisonhalbzeit vorne liegende Max Nagl nichts mehr anbrennen lassen und sich letztlich den Titel gesichert, vor dem ebenfalls auf Reifen der Marke vertrauenden Vizemeister Jordi Trixier. Damit nicht genug, hat zudem Larissa Papenmeier zum bereits neunten Mal im DMV MX Ladies Cup gesiegt – ebenfalls mit Bridgestone-Stollenreifen an ihrer Maschine. Zudem beendete sie auch die Weltmeisterschaft der Frauen mit einem guten Ergebnis bzw. dem dritten Platz in der WMX-Serie (Women’s Moto Cross). „Über die großartigen Erfolge im Motocross-Sport 2022, insbesondere bei den ADAC MX Masters, dem MX Ladies Cup sowie der WMX-Serie freuen wir uns sehr. Die herausragenden Motorsporttalente wie Max Nagl, Tom Koch und Larissa Papenmeier holen das Beste aus unseren Premiumreifen und zeigen, dass im Motocross kein Weg an Bridgestone vorbeiführt“, sagt Wolfgang Terfloth, Leiter Vertrieb Motorradreifen Bridgestone Central Europe. cm