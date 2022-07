Zur Saisonhalbzeit Bridgestone-Fahrer vorn im ADAC MX Masters

Nach dem vierten von acht im Terminkalender stehenden Rennwochenenden der diesjährigen Saison im ADAC MX Masters liegt Max Nagl vom deutschen Krettek-Haas-Racing-Team in der Fahrerwertung ganz vorn und damit ein Starter, der auf Bridgestone-Reifen an seiner Maschine vertraut. Schon beim Auftakt Ende Mai in Dreetz hatte er abgeräumt und auch bei den Rennen seither nicht viel anbrennen lassen bis zur vierten Runde am 9./10. Juli in Tensfield. Dort konnte Nagl mit seiner Husqvarna in allen drei Rennen den Sieg einfahren und somit seinen Vorsprung in der Gesamtwertung der Meisterschaft mit nun 290 Punkten auf den dort bis dato Zweiten – der auf Dunlop vertrauende Jordi Tixier von KTM Sarholz Racing (237 Punkte) – weiter ausbauen. Wobei mit Tom Koch (210 Punkte) von Kosak Racing ein weiterer Bridgestone-Fahrer auf Rang drei folgt. „Wir freuen uns sehr über ein weiteres erfolgreiches Rennwochenende bei den MX Masters. Die Topplatzierungen bestätigen die herausragende Performance der Fahrer sowie der Bridgestone-Premiumreifen“, zieht Wolfgang Terfloth, Leiter Vertrieb Motorradreifen Bridgestone Central Europe, ein positives Zwischenfazit nach der ersten Saisonhälfte. Die nächsten Rennen starten am 30. und 31. Juli auf der Strecke in Gaildorf. cm