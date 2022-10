Millioneninvestment in das Goodyear-Reifenwerk Topeka

Wie Laura Kelly, Gouverneurin des US-Bundesstaates Kansas, mitgeteilt hat, will die Goodyear Tire and Rubber Company 125 Millionen Dollar – nach derzeitigem Wechselkursverhältnis knapp 126 Millionen Euro – in die Erweiterung/Modernisierung ihres Reifenwerkes in Topeka investieren. Im Zuge dessen sollen zudem 40 neue Arbeitsplätze vor allem in der Produktion und im technischen Service des Standortes geschafften werden. Dort fertigt der Hersteller Off-the-Road- bzw. OTR-Reifen. Derzeit sollen in dem seit 1945 in Betrieb befindlichen Werk rund 1.600 Mitarbeiter beschäftigt sein. „Unser Werk in Topeka ist ein integraler Bestandteil unseres Betriebes, und diese Investition wird dazu beitragen, Goodyear so zu positionieren, dass wir weiterhin die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen können“, sagt Tim Davis, Produktionsleiter besagten Werkes. Wie es vonseiten des Reifenherstellers weiter heißt, schätze man im Zusammenhang mit dem Investment sehr die „Unterstützung von Gouverneurin Kelly und dem Bundesstaat Kansas“. Zumal die Joint Economic Development Organization (JEDO) von Topeka und Shawnee County entsprechende Incentives zur Unterstützung des Goodyear-Projektes genehmigt hatte. „Dieses Unternehmen hat eine lange Geschichte in unserer Gemeinde und wirkt sich weiterhin auf die Wirtschaft von Topeka/Shawnee County aus und trägt zum Wachstum bei“, wie der JEDO-Vorsitzende Aaron Mays dazu erklärt. cm