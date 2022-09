Auf Nordschleife und Sachsenring mit der Motorpresse Stuttgart und Bridgestone

Gemeinsam mit der Motorpresse Stuttgart hat Bridgestone Partner und Händler unlängst zu sportlichen Fahrtrainings eingeladen. Besonders ambitionierten Fahrern wurde die Gelegenheit gegeben, auf dem Nürburgring ihr Können hinter dem Lenkrad zu perfektionieren. Rund 140 Teilnehmer sollen an zwei Tagen auf der Nordschleife an Ideallinie und Rundenzeiten gefeilt haben mit Fahrzeugen, an denen Bridgestones Semislick „Potenza Race“ montiert war. Bei dem Perfektionstraining habe der Fokus darauf gelegen, sportlichen Fahrern unter Anleitung von erfahrenen Instruktoren selbst in Extremsituationen die sicherere Beherrschung des eigenen Fahrzeugs zu vermitteln. „Die Fahr-Events in Kooperation mit der Motorpresse Stuttgart bieten hier alle Möglichkeiten und sind für alle Teilnehmer ein ganz besonderes Erlebnis“, sagt Christian Mühlhäuser, Managing Director Bridgestone Central Europe. Bei einem weiteren Fahrsicherheitstraining am Sachsenring, mit dem sich die bei der Motorpresse erscheinende Zeitschrift Auto Motor und Sport sowie der Reifenhersteller auch an Fahranfänger richteten, hatten Teilnehmer demgegenüber die Möglichkeit, mit von Audi zur Verfügung gestellten Fahrzeugen vorausschauendes Fahren und die richtigen Reaktionen bei plötzlich auftauchenden Hindernissen oder veränderter Straßenbeschaffenheit zu üben. An drei Einzelterminen stand nach einer theoretischen Einführung und Blickschulung jeweils das praktische Brems-, Ausweich- und Kurventraining auf dem Programm. cm