Motorsport hautnah: Kumho-Handelspartner zu Gast am Nürburgring

Vergangenes Wochenende gastierte die TCR Europe auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings. Als über die TCR Dänemark, TCR Spanien und TCR Osteuropa hinaus mit seinen Profilen „Ecsta S700“ (im Trockenen) und „Ecsta W701“ (bei Nässe) auch exklusiver Reifenlieferant dieser Serie war Kumho Tire an der Strecke in der Eifel natürlich mit dabei. Zudem hatte der Hersteller einige seiner sogenannten Platinumpartner aus dem Handel eingeladen, das Motorsport-Event hautnah vor Ort mit zu erleben. Am Samstag wurden die Gäste in der Lounge direkt über der Boxengasse begrüßt. Zwar musste das Rennen an diesem Tag aufgrund extrem schlechter Wetterbedingungen gestrichen werden, doch am Sonntag konnten die Wettbewerber an den Start gehen, wobei Tom Coronel mit seinem Audi RS3 LMS II TCR den Sieg einfuhr vor Nicola Baldan auf einem Hyundai Elantra N sowie Franco Girolami ebenfalls auf einem Audi RS LMS II TCR. Für die aus ganz Deutschland angereisten Handelspartner wurde ein ausgiebiger Rundgang durch das Fahrerlager inklusive eines Grid-Walks organisiert. Die Rennfahrerin Michelle Halder, die für Halder Motorsport in der TCR Europe startet, gab zudem Einblicke in die Motorentechnik der TCR-Fahrzeuge und erklärte Feinheiten ihres Honda Civic Type R TCR. cm