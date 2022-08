Kommentar: Wer den Schaden hat

Freud und Leid liegen mitunter schon sehr dicht beieinander: Das hat eindrücklich das Feuer bei Reifen Göggel gezeigt, das den Hochzeitsfeierlichkeiten von Bruno Göggel, Inhaber des Unternehmens in Gammertingen, und seiner frisch Angetrauten am 23. Juli kurz vor Mitternacht ein jähes Ende bereitete. Wenn man bedenkt, dass aktuell weit über eine Million Reifen am Sitz von Deutschlands größtem Reifengroßhändler lagern, kann der Ausgang des Brandunglückes – nicht zuletzt dank des Einsatzes der Feuerwehr- und Rettungskräfte vor Ort – guten Gewissens wohl als vergleichsweise glimpflich bezeichnet werden, selbst wenn von einer Handvoll leichtverletzter Personen und einem Schaden in Millionenhöhe die Rede ist. Zumal das Unternehmen sagt, es sei „lediglich“ eine von acht seiner Hallen betroffen und der gewohnte Geschäftsbetrieb dadurch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Damit könnte es eigentlich ja gut sein mit diesem Thema.

Oder man ergänzte allenfalls noch, wie Bruno Göggel von der Bild-Zeitung in diesem Zusammenhang zitiert wird. „Wir geben nicht auf und bauen alles wieder auf“, soll er gegenüber dem Blatt zu Protokoll gegeben haben. Da hätte zumindest innerhalb der Reifenbranche bestimmt keiner etwas anderes von ihm erwartet. Doch Bild wäre nicht Bild, wenn die Zeitung es bei solch nüchternen Fakten beließe. „Deutschlands Reifenkönig bei Protzhochzeit abgefackelt“ wurde schon am Montag direkt nach dem Brand getitelt und damit die Tonlage für die weitere Berichterstattung mehr oder weniger eigentlich schon vorgegeben. Angesichts allein dieser Schlagzeile wundert nicht, dass sogar Studienergebnisse den Deutschen mehr als Menschen in Ländern wie Frankreich, Großbritannien oder den USA eine gewisse Neidkultur bescheinigt bzw. ein sehr viel negativeres Bild von „Reichen“.

Dass DJ Ötzi bei den Hochzeitsfeierlichkeiten für einen Auftritt in Gammertingen vor Ort war, eine Red-Bull-Team mit vier Jets ein Herzchen in den Himmel gezeichnet haben soll oder Gäste mit „Millionärslimousinen“ vorgefahren seien, dürfte Vorurteile und Neid gegenüber vermögende(re)n Mitbürgern nur noch weiter befeuern, wobei im aktuellen Kontext zementieren wohl die bessere Wortwahl wäre. Kein Wunder, dass im Nachgang nun noch weitere Details „ausgegraben“ werden. Da wird beispielsweise mit dem Zusatzhinweis „ein Millionenluxus“ in gewohnt großen Lettern über Göggels Wohnmobil berichtet, in das „sogar der Bugatti Chiron des Unternehmers“ passe. Zudem wird ein Blick in „die Luxusgarage des Reifenkönigs“ gewährt mit seinen Autos, die den Brand – zum Glück, sagt da sicher jeder Fahrzeugliebhaber – unbeschadet überstanden haben.

Dabei wird seitens Bild nicht zuletzt der Jahresumsatz 2021 von Reifen Göggel mit 256 Millionen Euro beziffert, was einem kräftigen Minus gegenüber den nach Informationen der NEUE REIFENZEITUNG 410 bzw. 360 Millionen Euro der Jahre 2020 und 2019 entspräche. Wie dem auch sei: Derartige Summen hören sich für Otto Normalverbraucher so oder so gewaltig an und sind/bleiben für die allermeisten unerreichbar. Dabei gerät in Vergessenheit, dass Unternehmensumsatz nicht mit Gewinn oder direktem persönlichen Vermögenszuwachs eines Firmeneigners gleichzusetzen ist. Bei einem guten Geschäftsmann sollte letztlich zwar schon etwas „hängenbleiben“, aber üblicherweise profitieren von einem Erfolg auch andere und geht jedem vermeintlich noch so großen Luxus außerdem meist einiges an Aufbauleistung voraus. Zumal hierzulande die Monarchie abgeschafft ist und ein Königstitel – sofern man einen solchen in der Reifenbranche überhaupt vergeben will – keine Frage blauen Blutes ist bzw. niemandem einem einfach so in den Schoß fällt.

Das gerät bei einer Berichterstattung der vorgenannten Art, die selbstredend nicht allein Bild beherrscht, schnell in den Hintergrund. Daher verwundert nicht, dass selbst in Postings auf den Facebook-Seiten der Feuerwerk Gammertingen abgesehen von vielen Dankesworten für die Einsatzkräfte dann auch über den „Möchtegernbonzen“ mit „Größenwahn“ geschimpft wird, der mit einem Feuerwerk anlässlich seiner Hochzeitsfeier Menschen in Gefahr gebracht habe. An anderer Stelle heißt es, die Formationsflieger hätten mit ihrem „enormen Kraftstoffverbrauch“ gezeigt, „wie sehr der Typ auf die Gesellschaft sch …“. Im Vergleich zu Social-Media-„Diskussionen“ zu manch anderen Themen mag das zwar noch vergleichsweise moderat klingen, und wer den Schaden hat, muss redensartlich für den Spott ja nicht sorgen. Doch müssen es in Situationen wie im Fall Göggel gleich zu einem gewissen Grad wohl nicht zuletzt durch eine stark polarisierende Berichterstattung beförderte Anfeindungen sein statt einer ausgewogene Auseinandersetzung mit Fakten? christian.marx@reifenpresse.de