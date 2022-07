Brandunglück bei Göggel: „lediglich“ eine von acht Hallen betroffen

Nach dem Großbrand bei Reifen Göggel in Gammertingen hat sich nun das Unternehmen selbst zu Wort gemeldet. Demnach ist der Großhandel von dem Unglück nicht beeinträchtigt. Es sei „lediglich“ eine von acht Hallen am Standort betroffen, die zudem derzeit nicht Bestandteil des Geschäftsbetriebes sei, wie es weiter heißt. Dort waren nach Unternehmensangaben Winterreifen eingelagert. Laut Inhaber und Geschäftsführer Bruno Göggel sollen die gewohnten Geschäftsprozesse jedenfalls unvermindert weiterlaufen. „Es ist durch das Lagermanagement sichergestellt, dass die bestellte Ware wie vorgesehen sofort ausgeliefert wird. Wir sind für unsere Kunden in gewohnter Weise da“, wie vonseiten des Großhandelsunternehmens betont wird. Man unterstütze die Ermittlungen der Behörden vollumfänglich, könne sich aufgrund des laufenden Verfahrens derzeit allerdings nicht weiter zu alldem äußern. Klargestellt wird jedoch, dass die vorgesehenen Erweiterungsinvestitionen wie geplant fortgeführt werden sollen. cm